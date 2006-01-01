V значит вендетта (фильм, 2006) смотреть онлайн
9.12006, V for Vendetta
Фантастика127 мин18+
О фильме
В Англии будущего, после страшной эпидемии неизвестного вируса, повергшей страну в хаос, устанавливается жестокая диктатура властного канцлера. Однажды ночью в Лондоне появляется борец за свободу, известный как V, который начинает партизанскую войну с режимом.
СтранаСША, Великобритания, Германия
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время127 мин / 02:07
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ДМРежиссёр
Джеймс
МакТиг
- Актриса
Натали
Портман
- Актёр
Хьюго
Уивинг
- Актёр
Стивен
Ри
- Актёр
Стивен
Фрай
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Тим
Пиготт-Смит
- РГАктёр
Руперт
Грейвз
- Актёр
Роджер
Аллам
- БМАктёр
Бен
Майлз
- ШКАктриса
Шинед
Кьюсак
- Сценарист
Лилли
Вачовски
- Сценарист
Лана
Вачовски
- ДЛСценарист
Дэвид
Ллойд
- ГХПродюсер
Грант
Хилл
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- СХХудожница
Сара
Хортон
- КФХудожник
Кевин
Фиппс
- СШХудожница
Сэмми
Шелдон
- МУМонтажёр
Мартин
Уолш
- ЭБОператор
Эдриан
Биддл
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли