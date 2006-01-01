V значит вендетта (фильм, 2006) смотреть онлайн

В Англии будущего, после страшной эпидемии неизвестного вируса, повергшей страну в хаос, устанавливается жестокая диктатура властного канцлера. Однажды ночью в Лондоне появляется борец за свободу, известный как V, который начинает партизанскую войну с режимом.

