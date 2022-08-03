В стиле jazz (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.42010, В стиле jazz
Мелодрама, Комедия89 мин18+
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О фильме
Это история непростых и в то же время забавных отношений, возникших между мужчиной и тремя женщинами. Герой – успешный молодой человек, обладающий редким мужским обаянием и, соответственно, способностью нравиться всем женщинам без исключения, независимо от их возраста и положения в обществе. Героиня – девушка 26-ти лет, с головой ушедшая в работу, разочаровавшаяся в любви, изо дня в день живет по привычной схеме «дом-работа-дом» и уже не мечтает о женском счастье. Казалось бы, между ними должна вспыхнуть «любовь со счастливым концом», но… он знакомится с ее младшей сестрой и ее мамой, все еще настоящей красавицей.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Станислав
Говорухин
- МЖАктёр
Михал
Жебровский
- Актриса
Аглая
Шиловская
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актриса
Ольга
Красько
- ТУАктриса
Татьяна
Устинова
- Актёр
Марат
Башаров
- Актёр
Анатолий
Белый
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- РКАктёр
Роман
Карцев
- АСАктриса
Анна
Самохина
- Сценарист
Станислав
Говорухин
- ЕМПродюсер
Екатерина
Маскина
- АППродюсер
Александр
Просянов
- Актёр дубляжа
Виктор
Раков
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев
- ДГКомпозитор
Давид
Голощекин