В стиле jazz (фильм, 2010) смотреть онлайн

Это история непростых и в то же время забавных отношений, возникших между мужчиной и тремя женщинами. Герой – успешный молодой человек, обладающий редким мужским обаянием и, соответственно, способностью нравиться всем женщинам без исключения, независимо от их возраста и положения в обществе. Героиня – девушка 26-ти лет, с головой ушедшая в работу, разочаровавшаяся в любви, изо дня в день живет по привычной схеме «дом-работа-дом» и уже не мечтает о женском счастье. Казалось бы, между ними должна вспыхнуть «любовь со счастливым концом», но… он знакомится с ее младшей сестрой и ее мамой, все еще настоящей красавицей.

