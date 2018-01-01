Wink
Фильмы
В стиле jazz
Актёры и съёмочная группа фильма «В стиле jazz»

Режиссёры

Станислав Говорухин

Режиссёр

Актёры

Михал Жебровский

Michał Żebrowski
АктёрСергей Владимирович Савельев
Аглая Шиловская

АктрисаЖеня
Елена Яковлева

АктрисаВера Дмитриевна
Ольга Красько

АктрисаИрина
Татьяна Устинова

АктрисаТаня
Марат Башаров

Актёрактёр в театре
Анатолий Белый

Актёрактёр на съёмках в Одессе
Фёдор Добронравов

Актёрподполковник милиции
Роман Карцев

Актёродесский таксист
Анна Самохина

Актрисажена режиссёра

Сценаристы

Станислав Говорухин

Сценарист

Продюсеры

Екатерина Маскина

Продюсер
Александр Просянов

Продюсер

Актёры дубляжа

Виктор Раков

Актёр дубляжа

Операторы

Алишер Хамидходжаев

Оператор

Композиторы

Давид Голощекин

Композитор