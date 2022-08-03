Wink
В сердце моря 3D

В сердце моря 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, In the Heart of the Sea
Боевик, Приключения116 мин12+

О фильме

В 1819 году американский корабль «Эссекс» отправился из порта в штате Массачусетс на китобойный промысел. Успешная на протяжении полутора лет охота была прервана атакой гигантского кашалота. В течение трех с лишним месяцев команда боролась за выживание посреди океана…

Страна
США, Австралия
Жанр
Исторический, Боевик, Приключения, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

