В сердце моря 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн

В 1819 году американский корабль «Эссекс» отправился из порта в штате Массачусетс на китобойный промысел. Успешная на протяжении полутора лет охота была прервана атакой гигантского кашалота. В течение трех с лишним месяцев команда боролась за выживание посреди океана…



