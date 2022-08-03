В сердце моря 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, In the Heart of the Sea
Боевик, Приключения116 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В 1819 году американский корабль «Эссекс» отправился из порта в штате Массачусетс на китобойный промысел. Успешная на протяжении полутора лет охота была прервана атакой гигантского кашалота. В течение трех с лишним месяцев команда боролась за выживание посреди океана…
СтранаСША, Австралия
ЖанрИсторический, Боевик, Приключения, Драма, Триллер
КачествоSD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Рон
Ховард
- Актёр
Крис
Хемсворт
- Актёр
Бенджамин
Уокер
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актёр
Бен
Уишоу
- МФАктриса
Мишель
Фэйрли
- Актёр
Том
Холланд
- Актёр
Пол
Андерсон
- ФДАктёр
Фрэнк
Диллэйн
- ДМАктёр
Джозеф
Моул
- ЧЛСценарист
Чарльз
Ливитт
- РДСценарист
Рик
Джаффа
- АССценарист
Аманда
Сильвер
- НФСценарист
Натаниель
Филбрик
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- Продюсер
Рон
Ховард
- Продюсер
Джо
Рот
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДКХудожник
Дин
Клегг
- КХХудожник
Кристиан
Хубанд
- ДДХудожник
Джулиан
Дэй
- ДКХудожник
Доминик
Кэйпон
- ДПМонтажёр
Дэниэл
П. Хэнли
- МХМонтажёр
Майк
Хилл
- ЭДОператор
Энтони
Дод Мэнтл
- РБКомпозитор
Роке
Баньос