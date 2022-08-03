Убийство в Восточном экспрессе
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Убийство в Восточном экспрессе

Фильм Убийство в Восточном экспрессе (2017)

9.02017, Murder on the Orient Express
Детектив, Криминал109 мин18+

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О фильме

В «Восточном экспрессе» к Эркюлю Пуаро обращается неприятный тип Рэтчетт с просьбой о защите. Он получает отказ и уже наутро лежит мертвым с дюжиной ножевых ранений. Под подозрение попадают все.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убийство в Восточном экспрессе»