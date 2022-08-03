Фильм Убийство в Восточном экспрессе (2017)
9.02017, Murder on the Orient Express
Детектив, Криминал109 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В «Восточном экспрессе» к Эркюлю Пуаро обращается неприятный тип Рэтчетт с просьбой о защите. Он получает отказ и уже наутро лежит мертвым с дюжиной ножевых ранений. Под подозрение попадают все.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Кеннет
Брана
- Актёр
Кеннет
Брана
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актриса
Джуди
Денч
- Актёр
Джонни
Депп
- Актёр
Джош
Гэд
- ДДАктёр
Дерек
Джекоби
- ЛОАктёр
Лесли
Одом мл.
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актриса
Дейзи
Ридли
- МГСценарист
Майкл
Грин
- АКСценарист
Агата
Кристи
- Продюсер
Кеннет
Брана
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ТТАктриса дубляжа
Татьяна
Ткач
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ДФХудожница
Джордана
Финкел
- ФХХудожник
Фил
Харви
- АБХудожница
Александра
Бирн
- МОМонтажёр
Мик
Одсли
- ХЗОператор
Харис
Замбарлукос
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл