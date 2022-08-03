Убить гонца
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Убить гонца

Убить гонца (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.42014, Kill the Messenger
Триллер, Исторический107 мин18+

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О фильме

Репортер находит секретные файлы ЦРУ о причастии госорганов к транспортировке кокаина в крупных размерах в Калифорнию. Публикация выходит в одном из самых известных журналов США. Существование репортера становится нежелательным для всех, кто хоть как-то соприкасался с «кокаиновым» делом.

Страна
США
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убить гонца»