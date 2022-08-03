Убить гонца (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.42014, Kill the Messenger
Триллер, Исторический107 мин18+
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О фильме
Репортер находит секретные файлы ЦРУ о причастии госорганов к транспортировке кокаина в крупных размерах в Калифорнию. Публикация выходит в одном из самых известных журналов США. Существование репортера становится нежелательным для всех, кто хоть как-то соприкасался с «кокаиновым» делом.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.9 IMDb
- МКРежиссёр
Майкл
Куэста
- Актёр
Джереми
Реннер
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- Актриса
Розмари
ДеУитт
- Актёр
Барри
Пеппер
- Актёр
Рэй
Лиотта
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- МКАктёр
Майкл
Кеннет Уильямс
- Актёр
Оливер
Платт
- Актёр
Энди
Гарсиа
- Актёр
Майкл
Шин
- ПЛСценарист
Питер
Ландесман
- ГУСценарист
Гари
Уэбб
- НССценарист
Ник
Ску
- Продюсер
Памела
Эбди
- Продюсер
Майкл
Бедерман
- Продюсер
Наоми
Деспрес
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ВХАктриса дубляжа
Виктория
Хмельницкая
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Кришталь
- КАХудожница
Кимберли
Адамс-Гэллиган
- БАМонтажёр
Брайан
А. Кейтс
- ШБОператор
Шон
Боббитт
- НДКомпозитор
Нэйтан
Джонсон