Убить гонца (фильм, 2014) смотреть онлайн

Репортер находит секретные файлы ЦРУ о причастии госорганов к транспортировке кокаина в крупных размерах в Калифорнию. Публикация выходит в одном из самых известных журналов США. Существование репортера становится нежелательным для всех, кто хоть как-то соприкасался с «кокаиновым» делом.

