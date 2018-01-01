Wink
Фильмы
Убить гонца
Актёры и съёмочная группа фильма «Убить гонца»

Актёры и съёмочная группа фильма «Убить гонца»

Режиссёры

Майкл Куэста

Режиссёр

Актёры

Джереми Реннер

АктёрGary Webb
Мэри Элизабет Уинстэд

АктрисаAnna Simons
Розмари ДеУитт

АктрисаSue Webb
Барри Пеппер

АктёрRussell Dodson
Рэй Лиотта

АктёрJohn Cullen
Тим Блейк Нельсон

АктёрAlan Fenster
Майкл Кеннет Уильямс

АктёрRicky Ross
Оливер Платт

АктёрJerry Ceppos
Энди Гарсиа

АктёрNorwin Meneses
Майкл Шин

АктёрFred Weil

Сценаристы

Питер Ландесман

Сценарист
Гари Уэбб

Сценарист
Ник Ску

Сценарист

Продюсеры

Памела Эбди

Продюсер
Майкл Бедерман

Продюсер
Наоми Деспрес

Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Пашин

Актёр дубляжа
Екатерина Буцкая

Актриса дубляжа
Виктория Хмельницкая

Актриса дубляжа
Борис Георгиевский

Актёр дубляжа
Михаил Кришталь

Актёр дубляжа

Художники

Кимберли Адамс-Гэллиган

Художница

Монтажёры

Брайан А. Кейтс

Монтажёр

Операторы

Шон Боббитт

Оператор

Композиторы

Нэйтан Джонсон

Композитор