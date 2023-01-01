Биография

Михаил Кришталь – актер театра, кино и дубляжа, поэт, композитор, родился 18 мая 1970 года. Фильмография насчитывает более полусотни полнометражных кинолент и сериалов. Известность актеру принесли роли в детективном триллере «Смертельно живой», многосерийном детективе «Гражданин Никто». В 1989 году стал выпускником театрального вуза в Днепропетровске. С 1991 служил в театре в Донецке. В 2009 году переехал в Киев и выступал на сцене драматического театра. Первым фильмом Михаила Кришталя стал многосерийный детектив «Пять звезд» (2004). В 2007 году актер снялся в криминальном боевике «Все должны умереть». В 2010 году на экраны вышла военная мелодрама с участием актера «Вчера закончилась война». В 2012 году снялся в сериале «Женский доктор». Одну из ключевых ролей Михаил Кришталь исполнил в детективном триллере «Смертельно живой». В 2016 году принимал участие в многосерийном детективе «Гражданин Никто» Актер снялся в рейтинговых сериалах «Сваты», «Мажор», «Скорая помощь», «По законам военного времени», «Слуга народа», «Ментовские войны. Одесса». Михаил Кришталь также занимается озвучиванием иностранных фильмов («С 5 до 7. Время любовников», «Повар на колесах», «Французский транзит» и др.).