Три короля
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Три короля

Три короля (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Three Kings
Боевики, Военные110 мин18+

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Сюжет

Ирак, март 1991-го года. Американцы празднуют победу — изгнание войск Саддама Хусейна из Кувейта. Капитан спецподразделения Арчи Гейтс и трое его подчиненных совершенно случайно становятся обладателями секретной карты, найденной в… заднем проходе одного из иракских воинов. Ценность ее заключается в том, что на карте указано место, где спрятано золото Саддама, награбленное в Кувейте.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Три короля»

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