Три короля (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Three Kings
Боевики, Военные110 мин18+
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Сюжет
Ирак, март 1991-го года. Американцы празднуют победу — изгнание войск Саддама Хусейна из Кувейта. Капитан спецподразделения Арчи Гейтс и трое его подчиненных совершенно случайно становятся обладателями секретной карты, найденной в… заднем проходе одного из иракских воинов. Ценность ее заклю�чается в том, что на карте указано место, где спрятано золото Саддама, награбленное в Кувейте.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДОРежиссёр
Дэвид
О. Расселл
- Актёр
Джордж
Клуни
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Айс
Кьюб
- Актёр
Спайк
Джонс
- Актёр
Клифф
Кёртис
- НДАктриса
Нора
Данн
- ДКАктёр
Джейми
Кеннеди
- СТАктёр
Саид
Тагмауи
- Актёр
Майкелти
Уильямсон
- Актёр
Холт
Маккэллани
- ДОСценарист
Дэвид
О. Расселл
- Сценарист
Джон
Ридли
- ПЮПродюсер
Пол
Юнгер Уитт
- ЭМПродюсер
Эдвард
МакДоннел
- Продюсер
Чарльз
Ровен
- Продюсер
Брюс
Берман
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ДРХудожник
Дерек
Р. Хилл
- КБХудожница
Ким
Барретт
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- РКМонтажёр
Роберт
К. Ламберт
- НТОператор
Ньютон
Томас Сигел
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл