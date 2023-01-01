Три короля (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Ирак, март 1991-го года. Американцы празднуют победу — изгнание войск Саддама Хусейна из Кувейта. Капитан спецподразделения Арчи Гейтс и трое его подчиненных совершенно случайно становятся обладателями секретной карты, найденной в… заднем проходе одного из иракских воинов. Ценность ее заклю�чается в том, что на карте указано место, где спрятано золото Саддама, награбленное в Кувейте.



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