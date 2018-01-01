Биография

Айс Кьюб — американский хип-хоп исполнитель, который также известен как актер. Помимо этого, пишет сценарии и занимается режиссурой. Родился Айс Кьюб в Лос-Анджелесе 15 июня 1969 года. Уже в подростковом возрасте О’Ши Дже́ксон, известный как Айс Кьюб, начал интересоваться рэп-музыкой и создал с двумя друзьями группу C.I.A. Параллельно он учился на архитектора в технологическом институте. Затем его пригласили в N.W.A. — позднее этот коллектив станет культовым в мире гангста-рэпа. Спустя несколько лет Айс разругается с участниками группы и построит успешную сольную карьеру. В результате он станет одним из самых влиятельных хип-хоп музыкантов не только в США, но в мире. Одновременно с уходом из N.W.A. музыкант сделал первые шаги в кинобизнесе. Поначалу он снимался в боевиках и драмах, посвященных проблемам афроамериканцев. Но его также можно увидеть в популярных фильмах, получивших успех в кинопрокате: «Анаконда», «Три короля», «Мачо и ботан». Несмотря на суровую внешность, Айс Кьюб востребован как комедийный актер. Помимо съемок в кино и музыкальной деятельности, Айс не раз озвучивал мультфильмы — на его счету работа в проектах «Книга жизни» и «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».