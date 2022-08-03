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Тор 3D

Тор 3D (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Thor 3D
Фантастика, Фэнтези110 мин12+

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О фильме

Тор - сильный, но высокомерный воин, чьи поступки возрождают древнюю войну в Асгарде. Тора отправляют в ссылку на Землю, лишают сил и заставляют жить среди обычных людей в качестве наказания…

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тор 3D»