Тор 3D (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Thor 3D
Фантастика, Фэнтези110 мин12+
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О фильме
Тор - сильный, но высокомерный воин, чьи поступки возрождают древнюю войну в Асгарде. Тора отправляют в ссылку на Землю, лишают сил и заставляют жить среди обычных людей в качестве наказания…
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Кеннет
Брана
- Актёр
Крис
Хемсворт
- Актриса
Натали
Портман
- Актёр
Том
Хиддлстон
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- Актриса
Кэт
Деннингс
- КГАктёр
Кларк
Грегг
- Актёр
Колм
Фиор
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- ЭМСценарист
Эшли
Миллер
- ЗССценарист
Зак
Стенц
- ДПСценарист
Дон
Пэйн
- ДМСценарист
Дж.
Майкл Стражински
- Продюсер
Кевин
Файги
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- АФПродюсер
Алан
Файн
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- ПБХудожник
Пьер
Буффин
- КФХудожник
Касра
Фарахани
- АБХудожница
Александра
Бирн
- ЛГХудожница
Лори
Гаффин
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- ХЗОператор
Харис
Замбарлукос
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл