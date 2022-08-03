Тор 2: Царство тьмы
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Тор 2: Царство тьмы

Тор 2: Царство тьмы (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.32013, Thor: The Dark World
Фэнтези, Фантастика107 мин12+

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О фильме

Тору предстоит вновь сразиться за восстановление порядка в галактике, встретившись лицом к лицу с древней инопланетной расой, ведомой злодеем Малекитом, жаждущим установить в девяти мирах власть тьмы.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тор 2: Царство тьмы»