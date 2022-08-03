Wink
Фильмы
Тор 2: Царство тьмы HD

Тор 2: Царство тьмы HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Thor: The Dark World
Фэнтези107 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Продолжение приключений одного из членов команды Мстителей, скандинавского бога Тора. Ему предстоит вновь сразиться за восстановление порядка в галактике, встретившись лицом к лицу с древней инопланетной расой, ведомой злодеем Малекитом, жаждущим установить в девяти мирах власть тьмы.

Жанр
Фэнтези
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тор 2: Царство тьмы HD»