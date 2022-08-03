Тор 2: Царство тьмы HD (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Thor: The Dark World
Фэнтези107 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Продолжение приключений одного из членов команды Мстителей, скандинавского бога Тора. Ему предстоит вновь сразиться за восстановление порядка в галактике, встретившись лицом к лицу с древней инопланетной расой, ведомой злодеем Малекитом, жаждущим установить в девяти мирах власть тьмы.
ЖанрФэнтези
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- Актёр
Крис
Хемсворт
- Актриса
Натали
Портман
- Актёр
Том
Хиддлстон
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- ДААктриса
Джейми
Александер
- Актёр
Закари
Ливай
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- Актёр
Таданобу
Асано
- Актёр
Идрис
Эльба
- КМСценарист
Кристофер
Маркус
- СМСценарист
Стивен
МакФили
- Сценарист
Стэн
Ли
- Продюсер
Кеннет
Брана
- Продюсер
Кевин
Файги
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- ДКПродюсер
Джэми
Кристофер
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- МРХудожник
Мэттью
Робинсон
- ВПХудожница
Венди
Партридж
- ДБХудожник
Джон
Буш
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- Оператор
Крамер
Моргенто
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер