Фильмы
Терминатор: Генезис 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Терминатор: Генезис 3D»

Актёры и съёмочная группа фильма «Терминатор: Генезис 3D»

Режиссёры

Алан Тейлор

Alan Taylor
Режиссёр

Актёры

Арнольд Шварценеггер

Arnold Schwarzenegger
АктёрGuardian
Джейсон Кларк

Jason Clarke
АктёрJohn Connor
Эмилия Кларк

Emilia Clarke
АктрисаSarah Connor
Джай Кортни

Jai Courtney
АктёрKyle Reese
Дж.К. Симмонс

J.K. Simmons
АктёрO'Brien
Дайо Окенийи

Dayo Okeniyi
АктёрDanny Dyson
Мэтт Смит

Matt Smith
АктёрAlex (в титрах: Matthew Smith)
Кортни Б. Вэнс

Courtney B. Vance
АктёрMiles Dyson
Ли Бён-хон

Lee Byung-hun
АктёрCop / T-1000
Майкл Глэдис

Michael Gladis
АктёрLt. Matias

Сценаристы

Лаэта Калогридис

Laeta Kalogridis
Сценарист
Патрик Люссье

Patrick Lussier
Сценарист
Джеймс Кэмерон

James Cameron
Сценарист
Гейл Энн Хёрд

Gale Anne Hurd
Сценарист

Продюсеры

Билл Карраро

Bill Carraro
Продюсер
Роберт В. Корт

Robert W. Cort
Продюсер
Дэвид Эллисон

David Ellison
Продюсер
Меган Эллисон

Megan Ellison
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Александр Носков

Актёр дубляжа
Наталья Терешкова

Актриса дубляжа
Михаил Данилюк

Актёр дубляжа
Андрей Казанцев

Актёр дубляжа

Художники

Мара ЛеПере-Шлуп

Mara LePere-Schloop
Художница
Джеффри Мосса

Jeffrey Mossa
Художник
Грег Папалиа

Greg Papalia
Художник
Дэвид Скотт

David Scott
Художник
Сьюзэн Мэтисон

Susan Matheson
Художница
Джей Харт

Jay Hart
Художник

Монтажёры

Роджер Бартон

Roger Barton
Монтажёр

Операторы

Крамер Моргенто

Kramer Morgenthau
Оператор

Композиторы

Лорн Бэлф

Lorne Balfe
Композитор