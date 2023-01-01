Биография

Дэвид Эллисон – продюсер, актер, сценарист, режиссер, руководитель компании Skydance Productions, родился 9 января 1983 года. Фильмография насчитывает более 60 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали фильмы «Стартрек: Возмездие», «Железная хватка», «Миссия невыполнима: Последствия». Дэвид Эллисон родился в семье сооснователя и председателя правления крупнейшей IT компании Oracle, Ларри Эллисона. Свою кинокарьеру он начал с небольших ролей в кино. Первым фильмом Дэвида Эллисона стала военная мелодрама «Эскадрилья «Лафайет». Затем актер снялся в многосерийном криминальном детективе «Грабь награбленное». Небольшую роль Дэвид Эллисон исполнил в комедии «Заклятые друзья». Первым масштабным продюсерским проектом стал вестерн «Железная хватка» братьев Коэн. В 2011 году он выпустил боевик «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». В том же году продюсер попал в список Forbes. В 2013 году Дэвид Эллисон продюсировал фантастический боевик «Стартрек: Возмездие». Спустя год на экраны вышел сериал «Манхэттен». В 2018 году его фильмография пополнилась еще одним удачным продюсерским проектом, многосерийным фантастическим боевиком «Видоизмененный углерод».