Экранизация нашумевшего одноименного романа Дмитрия Глуховского о том, насколько современный человек зависим от технологий и гаджетов.



Илью Горюнова несправедливо обвиняют в распространении наркотиков и сажают в тюрьму. Выйдя на свободу, он понимает, что от прошлой жизни у него ничего не осталось, кроме имени человека, который его подставил. Разыскав виновника своих бед, Илья, полный гнева и желания отомстить, по воле случая завладевает его телефоном. В отличие от самого Ильи, парень живет вполне счастливой жизнью: много зарабатывает, поддерживает хорошие отношения с родителями, встречается с красивой девушкой. Поначалу Илья влезает во все это из любопытства, но чем дальше, тем глубже он погружается в чужую жизнь, ведь это так легко сделать просто с помощью текста...



Чем закончится эта случайная кража личности для обоих героев? Узнаете в модернистской драме «Текст» — фильм 2019 года можно смотреть онлайн на нашем видеосервисе.

