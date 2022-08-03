О фильме
Экранизация нашумевшего одноименного романа Дмитрия Глуховского о том, насколько современный человек зависим от технологий и гаджетов.
Илью Горюнова несправедливо обвиняют в распространении наркотиков и сажают в тюрьму. Выйдя на свободу, он понимает, что от прошлой жизни у него ничего не осталось, кроме имени человека, который его подставил. Разыскав виновника своих бед, Илья, полный гнева и желания отомстить, по воле случая завладевает его телефоном. В отличие от самого Ильи, парень живет вполне счастливой жизнью: много зарабатывает, поддерживает хорошие отношения с родителями, встречается с красивой девушкой. Поначалу Илья влезает во все это из любопытства, но чем дальше, тем глубже он погружается в чужую жизнь, ведь это так легко сделать просто с помощью текста...
Чем закончится эта случайная кража личности для обоих героев? Узнаете в модернистской драме «Текст» — фильм 2019 года можно смотреть онлайн на нашем видеосервисе.
Рейтинг
- Режиссёр
Клим
Шипенко
- Актёр
Александр
Петров
- Актриса
Кристина
Асмус
- Актёр
Иван
Янковский
- Актриса
Софья
Озерова
- Актёр
Максим
Виноградов
- Актёр
Кирилл
Нагиев
- ЕФАктриса
Елена
Финогеева
- ОЗАктёр
Олег
Зима
- Актёр
Виталий
Хаев
- АМАктёр
Арслан
Мурзабеков
- ДГСценарист
Дмитрий
Глуховский
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- АИОператор
Андрей
Иванов
- НРКомпозитор
Николай
Ростов
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев