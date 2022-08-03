Стартрек: Возмездие
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Стартрек: Возмездие

Стартрек: Возмездие (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.22013, Star Trek Into Darkness
Фантастика, Боевик126 мин18+

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О фильме

Вернувшись на Землю, команда корабля «Энтерпрайз» обнаруживает, что деятельность и принципы их организации подорваны изнутри. Флот бездействует, пока мир все глубже погружается в бездну. Капитан Кирк берет на себя руководство операцией по поимке злодея.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стартрек: Возмездие»