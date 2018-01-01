Актёры и съёмочная группа фильма «Стартрек: Возмездие»

WinkФильмыСтартрек: ВозмездиеАктёры и съёмочная группа фильма «Стартрек: Возмездие»
Режиссёры
Актёры
АктёрKirk
Крис ПайнChris Pine
АктёрSpock
Закари КуинтоZachary Quinto
АктёрKhan
Бенедикт КамбербэтчBenedict Cumberbatch
АктёрScotty
Саймон ПеггSimon Pegg
АктёрBones
Карл УрбанKarl Urban
АктрисаUhura (в титрах: Zoë Saldana)
Зои СалданаZoe Saldana
АктрисаCarol Marcus
Элис ИвAlice Eve
АктёрSulu
Джон ЧоJohn Cho
АктёрChekov
Антон ЕльчинAnton Yelchin
АктёрMarcus