Wink
Фильмы
Стартрек: Возмездие
Актёры и съёмочная группа фильма «Стартрек: Возмездие»

Актёры и съёмочная группа фильма «Стартрек: Возмездие»

Режиссёры

Джей Джей Абрамс

Джей Джей Абрамс

J.J. Abrams
Режиссёр

Актёры

Крис Пайн

Крис Пайн

Chris Pine
АктёрKirk
Закари Куинто

Закари Куинто

Zachary Quinto
АктёрSpock
Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч

Benedict Cumberbatch
АктёрKhan
Саймон Пегг

Саймон Пегг

Simon Pegg
АктёрScotty
Карл Урбан

Карл Урбан

Karl Urban
АктёрBones
Зои Салдана

Зои Салдана

Zoe Saldana
АктрисаUhura (в титрах: Zoë Saldana)
Элис Ив

Элис Ив

Alice Eve
АктрисаCarol Marcus
Джон Чо

Джон Чо

John Cho
АктёрSulu
Антон Ельчин

Антон Ельчин

Anton Yelchin
АктёрChekov
Питер Уэллер

Питер Уэллер

Peter Weller
АктёрMarcus

Сценаристы

Роберто Орси

Роберто Орси

Roberto Orci
Сценарист
Алекс Куртцман

Алекс Куртцман

Alex Kurtzman
Сценарист
Дэймон Линделоф

Дэймон Линделоф

Damon Lindelof
Сценарист
Джин Родденберри

Джин Родденберри

Gene Roddenberry
Сценарист

Продюсеры

Джей Джей Абрамс

Джей Джей Абрамс

J.J. Abrams
Продюсер
Брайан Берк

Брайан Берк

Bryan Burk
Продюсер
Алекс Куртцман

Алекс Куртцман

Alex Kurtzman
Продюсер
Дэймон Линделоф

Дэймон Линделоф

Damon Lindelof
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Коврижных

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Пётр Иващенко

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Илья Исаев

Илья Исаев

Актёр дубляжа
Борис Шувалов

Борис Шувалов

Актёр дубляжа
Михаил Белякович

Михаил Белякович

Актёр дубляжа

Художники

Рэмси Эйвери

Рэмси Эйвери

Ramsey Avery
Художник
Касра Фарахани

Касра Фарахани

Kasra Farahani
Художник
Эндрю Мёрдок

Эндрю Мёрдок

Andrew Murdock
Художник
Лорен Е. Полицци

Лорен Е. Полицци

Lauren E. Polizzi
Художница
Алан Ау

Алан Ау

Alan Au
Художник
Майкл Каплан

Майкл Каплан

Michael Kaplan
Художник
Карен Мантей

Карен Мантей

Karen Manthey
Художница

Монтажёры

Марианн Брэндон

Марианн Брэндон

Maryann Brandon
Монтажёр
Мэри Джо Марки

Мэри Джо Марки

Mary Jo Markey
Монтажёр

Операторы

Дэниэл Миндел

Дэниэл Миндел

Dan Mindel
Оператор

Композиторы

Майкл Джаккино

Майкл Джаккино

Michael Giacchino
Композитор