Соучастник (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Сюжет фильма «Соучастник» с самого начала с головой погружает зрителя в хитрый водоворот событий. Это серьезное, качественное и интересное кино, которое удерживает внимание с первой и до последней минуты просмотра. Смотрите фильм «Соучастник» онлайн в хорошем качестве.

Все действи�я фильма «Соучастник» происходят одной ночью в Лос-Анджелесе. Главный герой фильма – разговорчивый таксист Макс Дюрошер (Джеми Фокс) – предпочитает работать по ночам. На одной из остановок к нему в машину садится очередной пассажир – ухоженный, интеллигентный и хладнокровный наемный убийца Винсент (Том Круз), который должен за одну ночь убить пятерых человек в разных концах города. Под дулом пистолета таксист должен доставить пассажира во все пункты назначения. Одна ночь, пять остановок, пять свиданий, пять смертей. Но ни убийца, ни его соучастник-таксист не подозревают, каким неожиданным и роковым образом обернется для них совместная поездка.

Съемки фильма «Соучастник» должны были проходить в Нью-Йорке, но в последний момент режиссер отверг этот вариант и предпочел Лос-Анджелес. Примечательно и то, что актер Том Круз, исполнивший в фильме роль наемного убийцы, проходил специальную подготовку по стрельбе под руководством бывшего спецназовца и одного из самых востребованных в Голливуде постановщиков трюков Мика Гулда.



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