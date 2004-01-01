Соучастник (фильм, 2004) смотреть онлайн
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Сюжет
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Все действи�я фильма «Соучастник» происходят одной ночью в Лос-Анджелесе. Главный герой фильма – разговорчивый таксист Макс Дюрошер (Джеми Фокс) – предпочитает работать по ночам. На одной из остановок к нему в машину садится очередной пассажир – ухоженный, интеллигентный и хладнокровный наемный убийца Винсент (Том Круз), который должен за одну ночь убить пятерых человек в разных концах города. Под дулом пистолета таксист должен доставить пассажира во все пункты назначения. Одна ночь, пять остановок, пять свиданий, пять смертей. Но ни убийца, ни его соучастник-таксист не подозревают, каким неожиданным и роковым образом обернется для них совместная поездка.
Съемки фильма «Соучастник» должны были проходить в Нью-Йорке, но в последний момент режиссер отверг этот вариант и предпочел Лос-Анджелес. Примечательно и то, что актер Том Круз, исполнивший в фильме роль наемного убийцы, проходил специальную подготовку по стрельбе под руководством бывшего спецназовца и одного из самых востребованных в Голливуде постановщиков трюков Мика Гулда.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Майкл
Манн
- Актёр
Том
Круз
- Актёр
Джейми
Фокс
- Актриса
Джада
Пинкетт Смит
- Актёр
Марк
Руффало
- Актёр
Брюс
Макгилл
- Актёр
Питер
Берг
- БШАктёр
Бэрри
Шебака Хенли
- ИПАктриса
Ирма
П. Холл
- Актёр
Хавьер
Бардем
- Актёр
Эмилио
Ривера
- СБСценарист
Стюарт
Битти
- Продюсер
Майкл
Манн
- БХПродюсер
Брайан
Х. Кэрролл
- ГЦПродюсер
Гусмано
Цесаретти
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- ДТХудожник
Дэниэл
Т. Доррэнс
- ДКХудожник
Джеффри
Кёрланд
- СРХудожница
Сэнди
Рейнольдс-Уоско
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- ДБОператор
Дион
Биби
- ПКОператор
Пол
Кэмерон
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард