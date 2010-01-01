Солт (фильм, 2010) смотреть онлайн
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Сюжет
Женщина-спецагент оказывается в центре международного скандала. Захватывающий шпионский триллер с Анджелиной Джоли.
После очередной операции сотрудница ЦРУ Эвелин Солт принимает решение перевестись в другой отдел, чтобы уделять больше времени своему мужу. Однако ее пла�ны рушатся, когда агентство обвиняет женщину в том, что она является русской шпионкой, внедренной в разведку еще в юном возрасте. Чудом избежав тюрьмы, она возвращается домой и обнаруживает, что мужа там нет. Бывшие коллеги начинают преследовать шпионку, но она умудряется сбежать от них. Теперь перед Эвелин Солт стоит главная задача — выжить и доказать свою невиновность.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Филлип
Нойс
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- Актёр
Даниэль
Ольбрыхский
- Актёр
Аугуст
Диль
- ДПАктёр
Дэниэл
Пирс
- ХБАктёр
Хант
Блок
- АБАктёр
Андре
Брауэр
- ОКАктёр
Олек
Крупа
- КХАктриса
Кэссиди
Хинкль
- Сценарист
Курт
Уиммер
- УМПродюсер
Уильям
М. Коннор
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- Продюсер
Райан
Кавана
- РКПродюсер
Рик
Кидни
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- СЭХудожница
Сара
Эдвардс
- СБМонтажёр
Стюарт
Бейрд
- ДГМонтажёр
Джон
Гилрой
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард