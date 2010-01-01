Солт (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Женщина-спецагент оказывается в центре международного скандала. Захватывающий шпионский триллер с Анджелиной Джоли.



После очередной операции сотрудница ЦРУ Эвелин Солт принимает решение перевестись в другой отдел, чтобы уделять больше времени своему мужу. Однако ее пла�ны рушатся, когда агентство обвиняет женщину в том, что она является русской шпионкой, внедренной в разведку еще в юном возрасте. Чудом избежав тюрьмы, она возвращается домой и обнаруживает, что мужа там нет. Бывшие коллеги начинают преследовать шпионку, но она умудряется сбежать от них. Теперь перед Эвелин Солт стоит главная задача — выжить и доказать свою невиновность.



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