Скала (фильм, 1996) смотреть онлайн
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Сюжет
Шон Коннери и Николас Кейдж в крутом боевике об оскорбленной офицерской чести.
Генерал морской пехоты Френсис Хаммел возмущен отказом правительства помогать семьям солдат, погибших в ходе секретных операций, и устраивает бунт. Вместе со своим отрядом он захватывает остров и тюрьму Алькатрас у берегов Сан-Франциско. Чтобы заставить власти США прислушаться, диверсанты также похищают боевые ракеты со смертельно опасным газом и грозятся с их помощью уничтожить город. Хаммел требует у ФБР 100 миллионов долларов для помощи семьям погибших сослуживцев. Власти отправляют бывшего английского разведчика Джона Мэйсона разобраться с бунтарями. Однако у него, как и у противников, есть свой мотив...
Узнайте, чем закончится противостояние двух отрядов, возглавляемых мятежниками. Смотреть фильм «Скала» в хорошем качестве можно онлайн на платформе Wink.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Майкл
Бэй
- Актёр
Шон
Коннери
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Эд
Харрис
- ДСАктёр
Джон
Спенсер
- Актёр
Дэвид
Морс
- УФАктёр
Уильям
Форсайт
- Актёр
Майкл
Бин
- ВМАктриса
Ванесса
Марсил
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- ГСАктёр
Грегори
Спорледер
- ДУСценарист
Дэвид
Уайсберг
- КБПродюсер
Кенни
Бейтс
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- Продюсер
Шон
Коннери
- ДСПродюсер
Дон
Симпсон
- ВКАктёр дубляжа
Валерий
Кравченко
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Летенков
- Актёр дубляжа
Вадим
Яковлев
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- МВХудожник
Марк
В. Мэнсбридж
- ЭТХудожник
Эдвард
Т. МакЭвой
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- РФМонтажёр
Ричард
Фрэнсис-Брюс
- ДШОператор
Джон
Шварцман
- НГКомпозитор
Ник
Гленни-Смит
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер