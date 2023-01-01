Скала (фильм, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

Шон Коннери и Николас Кейдж в крутом боевике об оскорбленной офицерской чести.



Генерал морской пехоты Френсис Хаммел возмущен отказом правительства помогать семьям солдат, погибших в ходе секретных операций, и устраивает бунт. Вместе со своим отрядом он захватывает остров и тюрьму Алькатрас у берегов Сан-Франциско. Чтобы заставить власти США прислушаться, диверсанты также похищают боевые ракеты со смертельно опасным газом и грозятся с их помощью уничтожить город. Хаммел требует у ФБР 100 миллионов долларов для помощи семьям погибших сослуживцев. Власти отправляют бывшего английского разведчика Джона Мэйсона разобраться с бунтарями. Однако у него, как и у противников, есть свой мотив...



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