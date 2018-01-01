Wink
Самый лучший фильм 3-ДЭ
Актёры и съёмочная группа фильма «Самый лучший фильм 3-ДЭ»

Актёры и съёмочная группа фильма «Самый лучший фильм 3-ДЭ»

Режиссёры

Кирилл Кузин

Режиссёр

Актёры

Гарик Харламов

АктёрМакс Утёсов
Петр Винс

АктёрСаня
Екатерина Кузнецова

АктрисаВаря Вытрисоплева
Александр Балуев

АктёрВиктор Палыч
Михаил Ефремов

Актёрдядя Миша
Александр Семчев

Актёрдядя Паша
Валентин Смирнитский

АктёрЭдуард Рыков
Олег Сорокин

АктёрАскольд
Денис Яковлев

Актёр'Бондарчук'
Константин Соловьев

Актёр

Сценаристы

Артак Гаспарян

Сценарист
Гарик Харламов

Сценарист
Михаил Гуликов

Сценарист
Тимофей Куц

Сценарист

Продюсеры

Михаэль Шлихт

Продюсер
Пол Хэт

Продюсер
Артак Гаспарян

Продюсер
Гарик Харламов

Продюсер

Актёры дубляжа

Анастасия Макеева

Актриса дубляжа

Художники

Мария Мордкович

Художница

Монтажёры

Игорь Отдельнов

Монтажёр

Операторы

Улугбек Хамраев

Оператор

Композиторы

Юрий Потеенко

Композитор