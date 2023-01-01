Биография

Артак Гаспарян – сценарист и продюсер родился 30.09.1978 в Армении. Его по праву считают одним из отцов современного российского юмора. В юношестве Гаспарян увлекался юмором. Его веселый и легкий нрав привели в команду КВН «Новые армяне». Участники неоднократно завоевывали призовые места. В годы участия с 1994 по 2003 он познакомился с будущими коллегами А. Джанибекяном и Г. Мартиросяном. Эта дружба стала началом культового юмористического проекта «Камеди клаб» в 2003 году. Артак Гаспарян выступил в шоу в качестве продюсера. Здесь он проработал до 2010 года. В 2010 году начал работу над юмористическим проектом «Бульдог шоу», где главной звездой был Гарик Харламов. Первый фильм Артака Гаспаряна «Самый лучший фильм». Здесь он выступил в качестве продюсера и сценариста. По задумке работа должна была стать аналогом американской комедии «Очень страшное кино». За основу взяты самые узнаваемые моменты из российских кинолент. Для участия в проекте были приглашены резиденты «Камеди Клаб». В картине «Самый лучший фильм –2» Артак выступил в качестве продюсера, актера и сценариста. Его можно увидеть в небольшой роли Бен Ладана. Гаспарян стал продюсером всей трилогии.