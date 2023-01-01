Биография

Петр Винс – российский актер кино и театра, шоумен, режиссер, известный артист КВН. Родился в селе Власовка в КССР 20 сентября 1972 года. В детстве будущий актер активно интересовался фильмами и процессом их создания, окончив школу, выучился на режиссера-постановщика в Алтайском государственном институте культуры. Выпустившись из вуза, получил работу в труппе театра «Калейдоскоп», в его составе начал выступать в КВН и стал участником команды «Дети лейтенанта Шмидта». Несколько лет подряд команда завоевывала чемпионские титулы и кубки в различных конкурсах, и, прославившись как юморист и шоумен, Винс перебрался в Москву. Там принял участие в нескольких известных телепроектах, а также дебютировал в кино. Свою первую роль Петр Винс сыграл в 2002 году в сериале «Писаки». Актер женат, супруга – Наталья Винс. У пары двое дочерей. Всего за свою карьеру снялся в почти двух десятках фильмов и сериалов, к самым заметным из которых можно отнести такие картины, как «Кто в доме хозяин?», «Стальная бабочка», «Невидимка», «Отель "Элеон"». Широкую известность принес Петру Винсу фильм «Самый лучший фильм 3-ДЭ», вышедший на экраны в 2011 году. Для актера характерны небольшие, но запоминающиеся роли, часто – с юмористическим оттенком. Помимо съемок в кино, Винс появился в таких проектах на телевидении, как «33 квадратных метра», «Хорошие шутки», «Бойцовский клуб». Также некоторое время был резидентом «Comedy Club».