Макс Утесов — недооцененный режиссер-любитель. Утесов снимает свои фильмы на любительскую камеру. В это же время российские киноакадемики проводят конкурс «Самый лучший фильм России», в финал которого вышли 7 известнейших кинокартин. До церемонии объявления победителя конкурса пленки с фильмами (все в единственном экземпляре) запираются в сейф...

