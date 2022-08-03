Самый лучший фильм 3-ДЭ (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.02011, Самый лучший фильм 3-ДЭ
Комедия97 мин18+
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О фильме
Макс Утесов — недооцененный режиссер-любитель. Утесов снимает свои фильмы на любительскую камеру. В это же время российские киноакадемики проводят конкурс «Самый лучший фильм России», в финал которого вышли 7 известнейших кинокартин. До церемонии объявления победителя конкурса пленки с фильмами (все в единственном экземпляре) запираются в сейф...
Рейтинг
3.0 КиноПоиск
2.8 IMDb
- Режиссёр
Кирилл
Кузин
- Актёр
Гарик
Харламов
- Актёр
Петр
Винс
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- Актёр
Александр
Балуев
- Актёр
Михаил
Ефремов
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Актёр
Валентин
Смирнитский
- ОСАктёр
Олег
Сорокин
- ДЯАктёр
Денис
Яковлев
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- Сценарист
Артак
Гаспарян
- Сценарист
Гарик
Харламов
- МГСценарист
Михаил
Гуликов
- ТКСценарист
Тимофей
Куц
- Продюсер
Михаэль
Шлихт
- ПХПродюсер
Пол
Хэт
- Продюсер
Артак
Гаспарян
- Продюсер
Гарик
Харламов
- Актриса дубляжа
Анастасия
Макеева
- ММХудожница
Мария
Мордкович
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- УХОператор
Улугбек
Хамраев
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко