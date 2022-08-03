Самый лучший фильм 3-ДЭ
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Самый лучший фильм 3-ДЭ

Самый лучший фильм 3-ДЭ (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.02011, Самый лучший фильм 3-ДЭ
Комедия97 мин18+

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О фильме

Макс Утесов — недооцененный режиссер-любитель. Утесов снимает свои фильмы на любительскую камеру. В это же время российские киноакадемики проводят конкурс «Самый лучший фильм России», в финал которого вышли 7 известнейших кинокартин. До церемонии объявления победителя конкурса пленки с фильмами (все в единственном экземпляре) запираются в сейф...

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

3.0 КиноПоиск
2.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самый лучший фильм 3-ДЭ»