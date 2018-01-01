Wink
Детям
С новым годом, мамы!
Актёры и съёмочная группа фильма «С новым годом, мамы!»

Актёры и съёмочная группа фильма «С новым годом, мамы!»

Режиссёры

Сарик Андреасян

Режиссёр
Артем Аксененко

Режиссёр
Дмитрий Грачев

Режиссёр
Клим Поплавский

Режиссёр

Актёры

Елизавета Боярская

АктрисаКсения (новелла «Счастливые числа»)
Максим Матвеев

АктёрЖеня (новелла «Счастливые числа»)
Павел Воля

Актёрновелла «Париж»
Ирина Розанова

АктрисаВера Евгеньевна (новелла «Париж»)
Ален Делон

Alain Delon
Актёрновелла «Париж»
Екатерина Вилкова

АктрисаМаша (новелла «Война мам»)
Светлана Иванова

АктрисаЛена (новелла «Война мам»)
Максим Виторган

Актёрновелла «Война мам»
Константин Крюков

АктёрЯрослав
Гарик Харламов

Актёрновелла «Виолончелист»

Сценаристы

Ольга Антонова

Сценарист
Сарик Андреасян

Сценарист
Леонид Марголин

Сценарист
Тигран Бакумян

Сценарист

Продюсеры

Георгий Малков

Продюсер
Сарик Андреасян

Продюсер
Гевонд Андреасян

Продюсер
Владимир Поляков

Продюсер

Художники

Гульнара Шахмилова

Художница

Монтажёры

Кирилл Козлов

Монтажёр

Операторы

Антон Зенкович

Оператор

Композиторы

Арташес Андреасян

Композитор
Дарин Сысоев

Композитор