С новым годом, мамы!Актёры и съёмочная группа фильма «С новым годом, мамы!»
Режиссёры
Актёры
АктрисаКсения (новелла «Счастливые числа»)
Елизавета Боярская
АктёрЖеня (новелла «Счастливые числа»)
Максим Матвеев
Актёрновелла «Париж»
Павел Воля
АктрисаВера Евгеньевна (новелла «Париж»)
Ирина Розанова
Актёрновелла «Париж»
Ален ДелонAlain Delon
АктрисаМаша (новелла «Война мам»)
Екатерина Вилкова
АктрисаЛена (новелла «Война мам»)
Светлана Иванова
Актёрновелла «Война мам»
Максим Виторган
АктёрЯрослав
Константин Крюков
Актёрновелла «Виолончелист»