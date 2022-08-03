С новым годом, мамы! (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, С новым годом, мамы!
Комедия, Семейный80 мин0+
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О фильме
5 новелл. Смешные и трогательные, лиричные и комичные — каждая новелла расскажет историю мамы и ребенка, двух самых близких людей на свете. Ведь что бы ни происходило, мама всегда остается тем человеком, который будет любить всегда и несмотря ни на что…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Сарик
Андреасян
- Режиссёр
Артем
Аксененко
- ДГРежиссёр
Дмитрий
Грачев
- КПРежиссёр
Клим
Поплавский
- Актриса
Елизавета
Боярская
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актёр
Павел
Воля
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Ален
Делон
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Максим
Виторган
- Актёр
Константин
Крюков
- Актёр
Гарик
Харламов
- ОАСценарист
Ольга
Антонова
- Сценарист
Сарик
Андреасян
- ЛМСценарист
Леонид
Марголин
- ТБСценарист
Тигран
Бакумян
- Продюсер
Георгий
Малков
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- ККМонтажёр
Кирилл
Козлов
- АЗОператор
Антон
Зенкович
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев