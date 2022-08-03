С новым годом, мамы!
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С новым годом, мамы!

С новым годом, мамы! (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, С новым годом, мамы!
Комедия, Семейный80 мин0+

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О фильме

5 новелл. Смешные и трогательные, лиричные и комичные — каждая новелла расскажет историю мамы и ребенка, двух самых близких людей на свете. Ведь что бы ни происходило, мама всегда остается тем человеком, который будет любить всегда и несмотря ни на что…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «С новым годом, мамы!»