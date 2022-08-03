Рок-н-рольщик (фильм, 2008) смотреть онлайн
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О фильме
Фирменный криминальный коктейль Гая Ричи «Рок-н-рольщик» — фильм, в котором лондонский преступный мир превращается в остроумную и стильную симфонию. Здесь каждый персонаж играет свою партию, но никто до конца не понимает, кто же дирижирует всем оркестром.
Влиятельный российский олигарх Юрий Омович пытается провести аферу с землей, заручившись поддержкой лондонского криминального авторитета Ленни Коула. В знак расположения Омович на время передает деловому партнеру любимую картину. Но все идет наперекосяк, когда полотно исчезает, а деньги начинают утекать в неизвестном направлении. За картиной и миллионами охотятся и мелкие бандиты из «Дикой банды», и Ленни, и хитрая бухгалтерша Стелла. По мере того как афера становится все более запутанной, в игре появляется и загадочный рок-н-рольщик Джонни Куид — проблемный музыкант и наследник преступного клана, которого все считали мертвым. Его внезапное «воскрешение» меняет правила, добавляя хаоса в и без того взрывоопасную ситуацию.
«Рок-н-рольщик» 2008 года понравится тем, кто любит динамичные криминальные комедии с хитро переплетенными сюжетными линиями. Это типичное для Гая Ричи кино — с резкими монтажными склейками, яркими персонажами и той дерзостью, которая делает его работы узнаваемыми.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Криминал, Триллер
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актёр
Том
Уилкинсон
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- Актёр
Марк
Стронг
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актёр
Том
Харди
- КРАктёр
Карел
Роден
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- Актёр
Джереми
Пивен
- ЛАктёр
Лудакрис
- Сценарист
Гай
Ричи
- СКПродюсер
Стив
Кларк-Холл
- Продюсер
Сьюзан
Дауни
- Продюсер
Гай
Ричи
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Пучков
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЭНХудожник
Энди
Николсон
- ДХМонтажёр
Джеймс
Херберт
- ДХОператор
Дэвид
Хиггс