Рок-н-рольщик (фильм, 2008) смотреть онлайн

Фирменный криминальный коктейль Гая Ричи «Рок-н-рольщик» — фильм, в котором лондонский преступный мир превращается в остроумную и стильную симфонию. Здесь каждый персонаж играет свою партию, но никто до конца не понимает, кто же дирижирует всем оркестром.



Влиятельный российский олигарх Юрий Омович пытается провести аферу с землей, заручившись поддержкой лондонского криминального авторитета Ленни Коула. В знак расположения Омович на время передает деловому партнеру любимую картину. Но все идет наперекосяк, когда полотно исчезает, а деньги начинают утекать в неизвестном направлении. За картиной и миллионами охотятся и мелкие бандиты из «Дикой банды», и Ленни, и хитрая бухгалтерша Стелла. По мере того как афера становится все более запутанной, в игре появляется и загадочный рок-н-рольщик Джонни Куид — проблемный музыкант и наследник преступного клана, которого все считали мертвым. Его внезапное «воскрешение» меняет правила, добавляя хаоса в и без того взрывоопасную ситуацию.



«Рок-н-рольщик» 2008 года понравится тем, кто любит динамичные криминальные комедии с хитро переплетенными сюжетными линиями. Это типичное для Гая Ричи кино — с резкими монтажными склейками, яркими персонажами и той дерзостью, которая делает его работы узнаваемыми.

