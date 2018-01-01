Wink
Робокоп 3
Актёры и съёмочная группа фильма «Робокоп 3»

Актёры и съёмочная группа фильма «Робокоп 3»

Режиссёры

Фред Деккер

Fred Dekker
Режиссёр

Актёры

Роберт Джон Бёрк

Robert John Burke
АктёрRoboCop (в титрах: Robert Burke)
Нэнси Аллен

Nancy Allen
АктрисаOfficer Anne Lewis
Рип Торн

Rip Torn
АктёрThe CEO
Джон Касл

John Castle
АктёрPaul McDaggett
Стивен Рут

Stephen Root
АктёрCoontz
Си Си Эйч Паундер

CCH Pounder
АктрисаBertha
Дэниэл фон Барген

Daniel von Bargen
АктёрMoreno
Реми Райан

Remy Ryan Hernandez
АктрисаNikko
Роберт Дукуй

Robert DoQui
АктёрSergeant Warren Reed (в титрах: Robert Do'Qui)
Джилл Хеннесси

Jill Hennessy
АктрисаDr. Marie Lazarus

Сценаристы

Фред Деккер

Fred Dekker
Сценарист
Эдвард Ноймайер

Edward Neumeier
Сценарист
Майкл Майнер

Michael Miner
Сценарист
Фрэнк Миллер

Frank Miller
Сценарист

Продюсеры

Патрик Краули

Patrick Crowley
Продюсер
Джейн Бартелм

Jane Bartelme
Продюсер
Эндрю Дж. Ла Марка

Andrew G. La Marca
Продюсер

Актёры дубляжа

Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Мария Овчинникова

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Ольга Кузнецова

Актриса дубляжа
Олег Куценко

Актёр дубляжа

Художники

Ха Нгуен

Ha Nguyen
Художница

Операторы

Гэри Б. Кибби

Gary B. Kibbe
Оператор

Композиторы

Бэзил Поледурис

Basil Poledouris
Композитор