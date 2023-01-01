Биография

Роберт Дукуй — актер кино и телевидения. Победитель Венецианского кинофестиваля. Родился в Стиллвэйтере 20 апреля 1934 года. В юности поступил в Университет Лэнгстона на музыкальный факультет и играл в группе The Langstonaires. Позже служил в Военно-воздушных силах США, а спустя четыре года отправился в Нью-Йорк, чтобы развивать карьеру в шоу-бизнесе. В 1960-х начал появляться в различных телевизионных проектах. Фильмография Роберта Дукуя насчитывает более 120 работ. Его можно встретить в картинах «Робокоп», «Короткий монтаж», «Азарт удачи», в сериалах «Скорая помощь», «Нас пятеро», «Время не ждет», «Отель».