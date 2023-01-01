Биография

Си Си Эйч Паундер — американская актриса кино и телевидения. Обладательница приза Satellite Awards. Родилась в Джорджтауне 25 декабря 1952 года. Детство провела на плантации сахарного тростника, а позже была отправлена в школу-интернат в Великобританию. Переехав в Нью-Йорк, начала играть на сцене Бродвея и параллельно с этим проходить кастинги. Сегодня фильмография Си Си Эйч Паундер насчитывает более 160 работ. Актрису можно встретить в таких проектах, как «Робокоп 3», «Секретные материалы», «Скорая помощь», «Тысячелетие», «Щит», «По ту сторону солнца», «Аватар», «Реванш».