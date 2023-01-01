Биография

Джон Касл — актер кино и телевидения. Родился в Кройдоне 14 января 1940 года. Высшее образование получал в Дублине, а позже проходил стажировку в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. В возрасте 24 лет впервые вышел на сцену театра под открытым небом Риджентс-парка, а позже актера пригласили на Бродвей. Фильмография Джона Касла насчитывает более 80 работ. Его можно встретить в картинах «Робокоп 3», «Карьера продажной женщины», «Призраки», «Чисто английские убийства», «Пуаро», «Катастрофа», «Непридуманные истории», «Заключенный», «Каратель».