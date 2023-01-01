Биография

Фред Деккер — американский сценарист и режиссер. Родился в Сан-Франциско 9 апреля 1959 года. Получив среднее образование, поступил в Школу театра, кино и телевидения Калифорнийского университета. В 1983 году кинодеятель вошел в группу сценаристов фэнтези «Годзилла». Сегодня Фред Деккер продолжает работать в медиасфере, а его фильмография насчитывает более 20 проектов. Он писал сценарии для картин «Байки из склепа», «Окраина», «Рикошет», «Дом», а во время работы над боевиком «Робокоп 3» попробовал свои силы в качестве режиссера.