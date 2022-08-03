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Робокоп 3

Робокоп 3 (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, RoboCop 3
Фантастика, Криминал100 мин18+

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О фильме

Робокоп объединяется с повстанцами и полицией для войны с корпорацией "ОКР" и его управляющим Макдагетом, и для этого он снаряжается реактивным ранцем…

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Робокоп 3»