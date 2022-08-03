Рашн Юг (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Артeм Дудин отправляется на юг, где живeт спортсменка Ксюша, покорившая его на соревнованиях по плаванию. Ради любимой безнадeжный романтик готов пойти на всe. Даже если предстоит украсть невесту у казака Никиты, испортить свадьбу полицейского Игоря и по совместительству сына бизнесмена, прятаться от гнева родителей Ксюши, угнать рикшу ипэшника Олега, торговать раками с местными парнями и попасть в тюрьму.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.1 IMDb
- Режиссёр
Антон
Федотов
- Актёр
Семён
Трескунов
- Актриса
Стася
Милославская
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Александр
Метёлкин
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- ЭКАктёр
Эльдар
Калимулин
- ТТАктёр
Теймураз
Тания
- ЕААктриса
Екатерина
Агеева
- Сценарист
Жора
Крыжовников
- ДЛСценарист
Дмитрий
Литвиненко
- Сценарист
Никита
Власов
- ЕЧСценарист
Егор
Чичканов
- Продюсер
Михаил
Врубель
- Продюсер
Александр
Андрющенко
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- АПМонтажёр
Александр
Пузырёв
- Оператор
Сергей
Дышук