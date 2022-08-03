Рашн Юг
Wink
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Рашн Юг
8.32021, Рашн Юг
Комедия, Мелодрама115 мин12+

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Рашн Юг (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Артeм Дудин отправляется на юг, где живeт спортсменка Ксюша, покорившая его на соревнованиях по плаванию. Ради любимой безнадeжный романтик готов пойти на всe. Даже если предстоит украсть невесту у казака Никиты, испортить свадьбу полицейского Игоря и по совместительству сына бизнесмена, прятаться от гнева родителей Ксюши, угнать рикшу ипэшника Олега, торговать раками с местными парнями и попасть в тюрьму.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рашн Юг»