Пятница
Wink
Фильмы
Пятница

Пятница (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.62016, Пятница
Комедии83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Отечественная комедия от создателей «Хэппи-энда» о мажоре, который на спор становится официантом на одну ночь. В главной роли — Данила Козловский.

В пятницу вечером в ночном клубе собирается самая разношерстная публика. Владелец обувной фабрики Михаил Бондарь неуважительно и высокомерно относится к рабочему персоналу, на что ему указывает его друг и владелец заведения Андреас. Михаил не согласен, и друзья заключают пари, согласно которому грубиян должен обслуживать гостей на протяжении всего вечера и заработать десять тысяч рублей чаевыми. В то время как мажор решительно направляется к столикам гостей, на кухне образовывается любовный треугольник между шеф-поваром, его помощником и поварихой. А в подмосковном лесу трое друзей из клуба попадают в смешную ситуацию, пытаясь поймать кенгуру.

Чем закончится обычный летний вечер для всех посетителей заведения, узнаете в ироничной комедии на нашем видеосервисе. Фильм «Пятница» 2016 смотреть онлайн можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!

Пятница смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пятница»

Всё