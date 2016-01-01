Пятница (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Отечественная комедия от создателей «Хэппи-энда» о мажоре, который на спор становится официантом на одну ночь. В главной роли — Данила Козловский.



В пятницу вечером в ночном клубе собирается самая разношерстная публика. Владелец обувной фабрики Михаил Бондарь неуважител�ьно и высокомерно относится к рабочему персоналу, на что ему указывает его друг и владелец заведения Андреас. Михаил не согласен, и друзья заключают пари, согласно которому грубиян должен обслуживать гостей на протяжении всего вечера и заработать десять тысяч рублей чаевыми. В то время как мажор решительно направляется к столикам гостей, на кухне образовывается любовный треугольник между шеф-поваром, его помощником и поварихой. А в подмосковном лесу трое друзей из клуба попадают в смешную ситуацию, пытаясь поймать кенгуру.



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