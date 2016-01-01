Пятница (фильм, 2016) смотреть онлайн
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Сюжет
Отечественная комедия от создателей «Хэппи-энда» о мажоре, который на спор становится официантом на одну ночь. В главной роли — Данила Козловский.
В пятницу вечером в ночном клубе собирается самая разношерстная публика. Владелец обувной фабрики Михаил Бондарь неуважител�ьно и высокомерно относится к рабочему персоналу, на что ему указывает его друг и владелец заведения Андреас. Михаил не согласен, и друзья заключают пари, согласно которому грубиян должен обслуживать гостей на протяжении всего вечера и заработать десять тысяч рублей чаевыми. В то время как мажор решительно направляется к столикам гостей, на кухне образовывается любовный треугольник между шеф-поваром, его помощником и поварихой. А в подмосковном лесу трое друзей из клуба попадают в смешную ситуацию, пытаясь поймать кенгуру.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Евгений
Шелякин
- Актёр
Данила
Козловский
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актриса
Настасья
Самбурская
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- Актриса
Евгения
Брик
- Актёр
Антон
Шагин
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Сценарист
Евгений
Шелякин
- СДСценарист
Саид
Давдиев
- МАСценарист
Максим
Аникин
- РСПродюсер
Рашид
Сардаров
- БАПродюсер
Бинке
Анисимов
- ВМПродюсер
Владимир
Маслов
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- ДОМонтажёр
Даниэл
Овруцкий
- МУМонтажёр
Мария
Уимкен
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- АДОператор
Андрей
Дебабов
- АБКомпозитор
Анатолий
Бурносов
- Композитор
Павел
Есенин
- ВККомпозитор
Виталий
Кудрин
- ИСКомпозитор
Иван
Суслин