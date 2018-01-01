Биография

Анатолий Бурносов — российский актер, продюсер, режиссер, композитор и сценарист. Родился во Льгове, Курской области, СССР, 11 июля 1979 года. Анатолий закончил гуманитарную гимназию и музыкальную спецшколу (класс фортепиано и аккордеона). По первому образованию — экономист, во время учебы в МГУ играл в КВН. Значительно позже (в 2020 году) получил второе образование — окончил актерский факультет Высшей школы сценических искусств на заочном отделении. Продюсировал Comedy Club и Comedy Woman, а также Comedy Баттл. С 2019 по 2021 год сотрудничал с театром «Сатирикон» — играл в спектакле «Глупости». В кино начал сниматься в 2013 году — в комедийном сериале «Неzлоб». Является режиссером ТВ-проекта «#НеПаника» и эпизодов сериала «ШКЛТ». В качестве актера Анатолий Бурносов снимался в фильмах «Пятница», «На Париж», сериалах «Кухня. Война за отель», «Плакать нельзя» и других проектах.