Путешествия Гулливера (фильм, 2010) смотреть онлайн

Семейная комедия от создателей «Шрека» и «Всегда говори "Да"», представляющая собой современную версию классического произведения Джонатана Свифта.



Разносчик писем в одной из нью-йоркских газет Лемюэль Гулливер получает уникальную возможность осуществить давнюю мечту и стать настоящим журналистом. Редактор отдела путешествий дает ему важное задание — отправиться в Бермудский треугольник, чтобы написать сенсационный репортаж. Однако Гулливер попадает в шторм и оказывается на необычном острове, населенном крохотными человечками. Мужчина быстро находит общий язык с этими маленькими существами и становится их защитником от агрессивного соседского народа Блефуску. Но не все местные жители одобряют его помощь. Заносчивый генерал Лилипутии по имени Эдвард Эдвардиан недоволен таким поворотом событий и решает изгнать чужака со своего острова.



Сможет ли Лемюэль помочь маленькому народу и вернуться в родной Нью-Йорк, узнаете в фантастической комедии «Путешествия Гулливера».


