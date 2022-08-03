Путешествия Гулливера (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
Семейная комедия от создателей «Шрека» и «Всегда говори "Да"», представляющая собой современную версию классического произведения Джонатана Свифта.
Разносчик писем в одной из нью-йоркских газет Лемюэль Гулливер получает уникальную возможность осуществить давнюю мечту и стать настоящим журналистом. Редактор отдела путешествий дает ему важное задание — отправиться в Бермудский треугольник, чтобы написать сенсационный репортаж. Однако Гулливер попадает в шторм и оказывается на необычном острове, населенном крохотными человечками. Мужчина быстро находит общий язык с этими маленькими существами и становится их защитником от агрессивного соседского народа Блефуску. Но не все местные жители одобряют его помощь. Заносчивый генерал Лилипутии по имени Эдвард Эдвардиан недоволен таким поворотом событий и решает изгнать чужака со своего острова.
Сможет ли Лемюэль помочь маленькому народу и вернуться в родной Нью-Йорк, узнаете в фантастической комедии «Путешествия Гулливера». Фильм 2010 онлайн смотреть в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
- Режиссёр
Роб
Леттерман
- Актёр
Джек
Блэк
- Актёр
Джейсон
Сигел
- Актриса
Эмили
Блант
- Актриса
Аманда
Пит
- БКАктёр
Билли
Коннолли
- Актёр
Крис
О’Дауд
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- Актёр
Джеймс
Корден
- КТАктриса
Кэтрин
Тейт
- ЭКАктёр
Эмманюэль
Куатра
- ДССценарист
Джо
Стиллман
- Сценарист
Николас
Столлер
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ГГПродюсер
Грегори
Гудман
- Продюсер
Джек
Блэк
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- ФХХудожник
Фил
Харви
- РМХудожник
Род
МакЛин
- ПРХудожник
Питер
Расселл
- СШХудожница
Сэмми
Шелдон
- РРХудожник
Ричард
Робертс
- АЭМонтажёр
Алан
Эдвард Белл
- НДМонтажёр
Николас
Де То
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман