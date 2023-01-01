Николас Столлер

Биография

Николас Роу – известный шотландский актер. Популярность ему принесла роль Шерлока Холмса в картине Барри Левинсона «Молодой Шерлок Холмс». Родиной актера является Шотландия, он родился в Эдинбурге в 1966 году. Его семья весьма интересная и разносторонняя. Родители-англичане, на первый взгляд, были «из разных миров», отец – серьезный политик, а мама – популярная певица. Николас Роу получил отличное образование. Сначала он обучался в Итонском колледже, а затем окончил Бристольский университет. Кроме английского он свободно владеет испанским, португальским и французским языками. Однако Николас выбрал творческий путь и уже со школьной скамьи активно участвовал в самодеятельности и театральных постановках. Его кино дебютом стала маленькая роль в картине «Другая страна». А одну из своих самых ярких ролей – гениального детектива он сыграл еще в студенчестве. Именно роль Холмса и определила будущую профессию Николаса Роу. Актер активно снимается в кино и сериалах, участвует в телевизионных проектах. Популярные фильмы Николаса Роу: «Охотники за древностями», «Последнее королевство», «Дуэль», «Отель Вавилон», «Корона» и другие. Также актер занимается озвучиванием и дубляжом.