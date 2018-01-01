Wink
Фильмы
Прометей HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Прометей HD»

Режиссёры

Ридли Скотт

Ridley Scott
Режиссёр

Актёры

Нуми Рапас

Noomi Rapace
АктрисаElizabeth Shaw
Майкл Фассбендер

Michael Fassbender
АктёрDavid
Шарлиз Терон

Charlize Theron
АктрисаMeredith Vickers
Идрис Эльба

Idris Elba
АктёрJanek
Гай Пирс

Guy Pearce
АктёрPeter Weyland
Логан Маршалл-Грин

Logan Marshall-Green
АктёрCharlie Holloway
Шон Харрис

Sean Harris
АктёрFifield
Рейф Сполл

Rafe Spall
АктёрMillburn
Иман Эллиотт

Emun Elliott
АктёрChance
Бенедикт Вонг

Benedict Wong
АктёрRavel

Сценаристы

Джон Спэйтс

Jon Spaihts
Сценарист
Дэймон Линделоф

Damon Lindelof
Сценарист
Дэн О’Бэннон

Dan O'Bannon
Сценарист
Рональд Шусетт

Ronald Shusett
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Гайлер

David Giler
Продюсер
Уолтер Хилл

Walter Hill
Продюсер
Ридли Скотт

Ridley Scott
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Сирина

Актриса дубляжа
Илья Исаев

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа
Александр Пожаров

Актёр дубляжа

Художники

Пол Инглис

Paul Inglis
Художник
Карен Уэйкфилд

Karen Wakefield
Художница
Джэнти Йэтс

Janty Yates
Художница
Тимоти Эверест

Timothy Everest
Художник
Соня Клаус

Sonja Klaus
Художница

Монтажёры

Пьетро Скалия

Pietro Scalia
Монтажёр

Операторы

Дариуш Вольски

Dariusz Wolski
Оператор

Композиторы

Марк Стрейтенфелд

Marc Streitenfeld
Композитор