Актёры и съёмочная группа фильма «Прометей HD»

Режиссёры
Актёры
АктрисаElizabeth Shaw
Нуми РапасNoomi Rapace
АктёрDavid
Майкл ФассбендерMichael Fassbender
АктрисаMeredith Vickers
Шарлиз ТеронCharlize Theron
АктёрJanek
Идрис ЭльбаIdris Elba
АктёрPeter Weyland
Гай ПирсGuy Pearce
АктёрCharlie Holloway
Логан Маршалл-ГринLogan Marshall-Green
АктёрFifield
Шон ХаррисSean Harris
АктёрMillburn
Рейф СполлRafe Spall
АктёрChance
Иман ЭллиоттEmun Elliott
АктёрRavel