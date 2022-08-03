Прометей HD (фильм, 2012) смотреть онлайн

В поисках сакрального знания группа ученых отправляется в самые темные и неизведанные чертоги вселенной. Именно там, в отдаленных мирах, находясь на пределе своих умственных и физических возможностей, им предстоит вступить в безжалостную схватку за будущее всего человечества…

