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Прометей HD

Прометей HD (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Prometheus HD
Фантастика, Ужасы119 мин18+

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О фильме

В поисках сакрального знания группа ученых отправляется в самые темные и неизведанные чертоги вселенной. Именно там, в отдаленных мирах, находясь на пределе своих умственных и физических возможностей, им предстоит вступить в безжалостную схватку за будущее всего человечества…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прометей HD»