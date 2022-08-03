Прометей HD (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Prometheus HD
Фантастика, Ужасы119 мин18+
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О фильме
В поисках сакрального знания группа ученых отправляется в самые темные и неизведанные чертоги вселенной. Именно там, в отдаленных мирах, находясь на пределе своих умственных и физических возможностей, им предстоит вступить в безжалостную схватку за будущее всего человечества…
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоSD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актриса
Нуми
Рапас
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актёр
Гай
Пирс
- Актёр
Логан
Маршалл-Грин
- ШХАктёр
Шон
Харрис
- Актёр
Рейф
Сполл
- Актёр
Иман
Эллиотт
- Актёр
Бенедикт
Вонг
- ДССценарист
Джон
Спэйтс
- ДЛСценарист
Дэймон
Линделоф
- ДОСценарист
Дэн
О’Бэннон
- РШСценарист
Рональд
Шусетт
- ДГПродюсер
Дэвид
Гайлер
- УХПродюсер
Уолтер
Хилл
- Продюсер
Ридли
Скотт
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АПАктёр дубляжа
Александр
Пожаров
- ПИХудожник
Пол
Инглис
- КУХудожница
Карен
Уэйкфилд
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс
- ТЭХудожник
Тимоти
Эверест
- СКХудожница
Соня
Клаус
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- Оператор
Дариуш
Вольски
- МСКомпозитор
Марк
Стрейтенфелд