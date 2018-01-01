Wink
Фильмы
Пробуждение
Актёры и съёмочная группа фильма «Пробуждение»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пробуждение»

Режиссёры

Пенни Маршалл

Пенни Маршалл

Penny Marshall
Режиссёр

Актёры

Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро

Robert De Niro
АктёрLeonard Lowe
Робин Уильямс

Робин Уильямс

Robin Williams
АктёрDr. Malcolm Sayer
Джон Хёрд

Джон Хёрд

John Heard
АктёрDr. Kaufman
Джули Кавнер

Джули Кавнер

Julie Kavner
АктрисаEleanor Costello
Пенелопа Энн Миллер

Пенелопа Энн Миллер

Penelope Ann Miller
АктрисаPaula
Макс фон Сюдов

Макс фон Сюдов

Max von Sydow
АктёрDr. Peter Ingham (в титрах: Max Von Sydow)
Брэдли Уитфорд

Брэдли Уитфорд

Bradley Whitford
АктёрDr. Tyler
Петер Стормаре

Петер Стормаре

Peter Stormare
АктёрNeurochemist
Рут Нельсон

Рут Нельсон

Ruth Nelson
АктрисаMrs. Lowe
Элис Драммонд

Элис Драммонд

Alice Drummond
АктрисаLucy

Сценаристы

Стивен Зеллиан

Стивен Зеллиан

Steven Zaillian
Сценарист
Оливер Сакс

Оливер Сакс

Oliver Sacks
Сценарист

Продюсеры

Эллиот Эбботт

Эллиот Эбботт

Elliot Abbott
Продюсер
Лоуренс Ласкер

Лоуренс Ласкер

Lawrence Lasker
Продюсер
Пенни Маршалл

Пенни Маршалл

Penny Marshall
Продюсер

Актёры дубляжа

Дмитрий Поляновский

Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа
Диомид Виноградов

Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Сергей Пономарёв

Сергей Пономарёв

Актёр дубляжа
Виктория Дуженкова

Виктория Дуженкова

Актриса дубляжа
Лина Иванова

Лина Иванова

Актриса дубляжа

Художники

Билл Грум

Билл Грум

Bill Groom
Художник
Джордж ДеТитта мл.

Джордж ДеТитта мл.

George DeTitta Jr.
Художник

Монтажёры

Джералд Б. Гринберг

Джералд Б. Гринберг

Gerald B. Greenberg
Монтажёр

Операторы

Мирослав Ондржичек

Мирослав Ондржичек

Miroslav Ondrícek
Оператор

Композиторы

Рэнди Ньюман

Рэнди Ньюман

Randy Newman
Композитор