WinkФильмыПробуждениеАктёры и съёмочная группа фильма «Пробуждение»
Актёры и съёмочная группа фильма «Пробуждение»
Режиссёры
Актёры
АктёрLeonard Lowe
Роберт Де НироRobert De Niro
АктёрDr. Malcolm Sayer
Робин УильямсRobin Williams
АктёрDr. Kaufman
Джон ХёрдJohn Heard
АктрисаEleanor Costello
Джули КавнерJulie Kavner
АктрисаPaula
Пенелопа Энн МиллерPenelope Ann Miller
АктёрDr. Peter Ingham (в титрах: Max Von Sydow)
Макс фон СюдовMax von Sydow
АктёрDr. Tyler
Брэдли УитфордBradley Whitford
АктёрNeurochemist
Петер СтормареPeter Stormare
АктрисаMrs. Lowe
Рут НельсонRuth Nelson
АктрисаLucy