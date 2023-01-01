Биография

Кэрол Пенни Маршалл – актриса и режиссер, которая появилась на свет в Нью-Йорке 15 октября 1943 года. Трехкратная номинантка на «Золотой Глобус». Обладательница именной звезды на Аллее славы в Голливуде. Ее фильм «Большой», представленный в 1988 году, стал первой картиной, снятой женщиной-режиссером и собравшей более ста миллионов долларов. Карьера Маршалл в шоу-бизнесе началась с рекламы шампуня против перхоти. В кино она дебютировала в 1968 году, сыграв в фильме «Дикая семерка». Свою самую известную роль Пенни Маршалл исполнила в сериале «Лаверна и Ширли». Эта комедия продержалась на экране восемь сезонов. Впоследствии Пенни удалось добиться успеха в качестве режиссера. Некоторые ее работы получили высокие оценки и среди зрителей, и среди критиков. В числе самых заметных фильмов Пенни Маршалл – «Пробуждение». За плечами Маршалл два брака. Первый раз она вышла замуж на заре 1960-х за футболиста Майкла Генри, с которым познакомилась в колледже. У пары родилась дочь Трейси. Развод случился спустя три года после свадьбы. Второй раз актриса связала себя брачными узами в начале 1970-х. Ее избранником стал режиссер известной романтической комедии «Когда Гарри встретил Салли» Роб Райнер. Их брак продлился десять лет. В 1980-х Маршалл была возлюбленной музыканта Артура Гарфанкеля. В 2009 году у актрисы обнаружили рак, но она смогла побороть болезнь. Жизнь Пенни оборвалась 17 декабря 2018 года. Причиной смерти послужила сердечная недостаточность.