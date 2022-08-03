Пробуждение (фильм, 1990) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Биографическая драма, основанная на реальных событиях из жизни врача-невропатолога. В главных ролях Роберт Де Ниро и Робин Уильямс.
Скромный доктор и ученый Малкольм Сэйер переводится в больницу, где содержатся люди с редким заболеванием под названием летаргический энцефалит. В течение нескольких десятилетий больные находятся в обездвиженном состоянии и не реагируют на внешние стимулы. С помощью экспериментальных опытов Малкольму удается разработать лекарство, способное «пробудить» этих людей. Доктор проводит тестирование препарата на пациенте по имени Леонард Лоу, который заболел в раннем детстве и провел в оцепенении около тридцати лет своей жизни. Однако ученый даже не подозревает, к чему приведет его лечение в скором времени. Фильм основан на мемуарах известного невролога Оливера Сакса.
Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть психологическую драму «Пробуждение» — фильм 1990 года доступен онлайн в хорошем качестве на нашем видеосервисе прямо сейчас!
ЖанрДрама
КачествоSD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
- Режиссёр
Пенни
Маршалл
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Робин
Уильямс
- ДХАктёр
Джон
Хёрд
- ДКАктриса
Джули
Кавнер
- Актриса
Пенелопа
Энн Миллер
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- Актёр
Петер
Стормаре
- РНАктриса
Рут
Нельсон
- ЭДАктриса
Элис
Драммонд
- Сценарист
Стивен
Зеллиан
- ОССценарист
Оливер
Сакс
- ЭЭПродюсер
Эллиот
Эбботт
- ЛЛПродюсер
Лоуренс
Ласкер
- Продюсер
Пенни
Маршалл
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дуженкова
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- БГХудожник
Билл
Грум
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- ДБМонтажёр
Джералд
Б. Гринберг
- МООператор
Мирослав
Ондржичек
- РНКомпозитор
Рэнди
Ньюман