Пробуждение (фильм, 1990) смотреть онлайн

Биографическая драма, основанная на реальных событиях из жизни врача-невропатолога. В главных ролях Роберт Де Ниро и Робин Уильямс.



Скромный доктор и ученый Малкольм Сэйер переводится в больницу, где содержатся люди с редким заболеванием под названием летаргический энцефалит. В течение нескольких десятилетий больные находятся в обездвиженном состоянии и не реагируют на внешние стимулы. С помощью экспериментальных опытов Малкольму удается разработать лекарство, способное «пробудить» этих людей. Доктор проводит тестирование препарата на пациенте по имени Леонард Лоу, который заболел в раннем детстве и провел в оцепенении около тридцати лет своей жизни. Однако ученый даже не подозревает, к чему приведет его лечение в скором времени. Фильм основан на мемуарах известного невролога Оливера Сакса.



