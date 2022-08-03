Притяжение
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Притяжение (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Притяжение
Фантастика, Боевик57 мин18+

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О фильме

…Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий вы узнаете первыми…

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Боевик, Мелодрама
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Притяжение»