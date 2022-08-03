Притяжение (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Притяжение
Фантастика, Боевик57 мин18+
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О фильме
…Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий вы узнаете первыми…
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Боевик, Мелодрама
КачествоSD
Время57 мин / 00:57
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актёр
Евгений
Сангаджиев
- Актёр
Алексей
Маслодудов
- НКАктёр
Никита
Кукушкин
- Актёр
Евгений
Михеев
- АШАктёр
Антон
Шпиньков
- Актёр
Евгений
Коряковский
- Сценарист
Олег
Маловичко
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- ОЛСценарист
Ольга
Ларионова
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Продюсер
Михаил
Врубель
- Продюсер
Александр
Андрющенко
- ВПХудожник
Вероника
Пономарева
- Монтажёр
Александр
Андрющенко
- МХОператор
Михаил
Хасая
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков