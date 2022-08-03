После нашей эры (фильм, 2013) смотреть онлайн

Прошла тысяча лет с тех пор, как человечество покинуло Землю и "переехало" на планету Нова Прайм. Генерал Сайфер Рейдж возвращается с боевого задания в семью, чтобы стать ближе со своим 13-летним сыном. Во время астероидной бури корабль с папой и сыном на борту терпит крушение и падает на незнакомую и опасную Землю. И пока Рейдж-старший на последнем дыхании лежит среди обломков своего корабля, сын должен пересечь незнакомую местность, чтобы запустить их спасательный маячок...

