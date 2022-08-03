После нашей эры (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.12013, After Earth
Фантастика, Приключения95 мин12+
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О фильме
Прошла тысяча лет с тех пор, как человечество покинуло Землю и "переехало" на планету Нова Прайм. Генерал Сайфер Рейдж возвращается с боевого задания в семью, чтобы стать ближе со своим 13-летним сыном. Во время астероидной бури корабль с папой и сыном на борту терпит крушение и падает на незнакомую и опасную Землю. И пока Рейдж-старший на последнем дыхании лежит среди обломков своего корабля, сын должен пересечь незнакомую местность, чтобы запустить их спасательный маячок...
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
М.
Найт Шьямалан
- Актёр
Джейден
Смит
- Актёр
Уилл
Смит
- Актриса
Софи
Оконедо
- Актриса
Зои
Кравиц
- Актёр
Гленн
Моршауэр
- Актёр
Кристофер
Хивью
- Актёр
Саша
Дхаван
- Актёр
Крис
Гир
- Актёр
Диего
Клаттенхофф
- Актёр
Дэвид
Денман
- ГУСценарист
Гэри
Уитта
- Сценарист
М.
Найт Шьямалан
- Сценарист
Уилл
Смит
- Продюсер
Джеймс
Ласситер
- Продюсер
Джада
Пинкетт Смит
- Продюсер
Калиб
Пинкетт
- Продюсер
М.
Найт Шьямалан
- КПАктёр дубляжа
Кирилл
Продолятченко
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- ПСОператор
Питер
Сушицки
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард