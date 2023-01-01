Биография

Диего Клаттенхофф — актер канадского кино и телевидения. Артист снимается в полнометражных фильмах и сериалах, принимает участие в телевизионных проектах. Клаттенхофф награжден премией Гильдии актеров США. Артист родился в приморской провинции Канады Новой Шотландии в 1979 году, 30 ноября. В возрасте 19 лет он переехал в Торонто, где начал осваивать актерское мастерство. Чтобы оплачивать свое обучение, будущий актер был вынужден подрабатывать в вечернее время барменом. Талант Клаттенхоффа был замечен режиссерами, и сразу после выпуска из театральной мастерской он был приглашен для работы в первом фильме. В числе работ Диего Клаттенхоффа фильмы и телевизионные проекты, популярные во всем мире. В возрасте 22 лет актер дебютировал в сериале «Доктор». В 2002 году он снялся в американской комедии «Дрянные девчонки», которая успешно вышла на больших экранах мировых кинотеатров. В фильмографии Диего Клаттенхоффа роли более чем в тридцати проектах, среди них такие популярные картины, как «Счастливое число Слевина», сериалы «Тайны Смолвиля» и «Родина». За участие в съемках «Родины» Клаттенхофф в числе главных актеров был награжден премией за лучший актерский состав драматического сериала. Широкую известность артисту принесла главная роль в сериале «Черный список».