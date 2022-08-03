Действие картины развивается в Лос-Анджелесе 20-х годов прошлого столетия. Обратившись в полицию с заявлением об исчезновении ребенка, главная героиня вскоре получает своего сына, но сообщает полицейским, что, несмотря на внешнее сходство, это не ее сын. Вместо помощи несчастная мать получает прописку в палате клиники для сумасшедших…

