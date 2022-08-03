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Подмена

Подмена (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Changeling
Триллер, Биография135 мин18+

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О фильме

Действие картины развивается в Лос-Анджелесе 20-х годов прошлого столетия. Обратившись в полицию с заявлением об исчезновении ребенка, главная героиня вскоре получает своего сына, но сообщает полицейским, что, несмотря на внешнее сходство, это не ее сын. Вместо помощи несчастная мать получает прописку в палате клиники для сумасшедших…

Страна
США
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Детектив, Биография, Триллер
Качество
SD
Время
135 мин / 02:15

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подмена»