Подмена (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Changeling
Триллер, Биография135 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Действие картины развивается в Лос-Анджелесе 20-х годов прошлого столетия. Обратившись в полицию с заявлением об исчезновении ребенка, главная героиня вскоре получает своего сына, но сообщает полицейским, что, несмотря на внешнее сходство, это не ее сын. Вместо помощи несчастная мать получает прописку в палате клиники для сумасшедших…
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актёр
Джон
Малкович
- Актёр
Джеффри
Донован
- ГГАктёр
Гэттлин
Гриффит
- Актёр
Майкл
Келли
- ПГАктёр
Питер
Герети
- Актёр
Колм
Фиор
- ДБАктёр
Джейсон
Батлер Харнер
- Актриса
Эми
Райан
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- ДМСценарист
Дж.
Майкл Стражински
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- Продюсер
Рон
Ховард
- Продюсер
Роберт
Лоренц
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ПМХудожник
Патрик
М. Салливан мл.
- ДХХудожница
Дебора
Хоппер
- ГФХудожник
Гари
Феттис
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- ГРМонтажёр
Гари
Роач
- Оператор
Том
Стерн
- Композитор
Клинт
Иствуд