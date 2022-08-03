Пипец (фильм, 2010) смотреть онлайн

Пародийный кинокомикс для ценителей черного юмора. Подросток-гик Дэйв Лизевски надевает супергеройский костюм и начинает бороться с криминалом, не обладая никакими сверхспособностями. Вскоре он становится звездой соцсетей и знакомится с семейным тандемом супергероев – Убивашкой и Папаней.

