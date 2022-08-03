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Пипец

Пипец (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Kick-Ass
Боевик, Криминал117 мин18+

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О фильме

Пародийный кинокомикс для ценителей черного юмора. Подросток-гик Дэйв Лизевски надевает супергеройский костюм и начинает бороться с криминалом, не обладая никакими сверхспособностями. Вскоре он становится звездой соцсетей и знакомится с семейным тандемом супергероев – Убивашкой и Папаней.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пипец»