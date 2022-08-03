Пипец (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Kick-Ass
Боевик, Криминал117 мин18+
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О фильме
Пародийный кинокомикс для ценителей черного юмора. Подросток-гик Дэйв Лизевски надевает супергеройский костюм и начинает бороться с криминалом, не обладая никакими сверхспособностями. Вскоре он становится звездой соцсетей и знакомится с семейным тандемом супергероев – Убивашкой и Папаней.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- МВРежиссёр
Мэттью
Вон
- Актёр
Аарон
Тейлор-Джонсон
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Марк
Стронг
- Актёр
Кристофер
Минц-Плассе
- Актриса
Линдси
Фонсека
- ОХАктёр
Омари
Хардвик
- КДАктёр
Кларк
Дьюк
- Актёр
Эван
Питерс
- Актёр
Майкл
Рисполи
- ДГСценарист
Джейн
Голдман
- МВСценарист
Мэттью
Вон
- ММСценарист
Марк
Миллар
- ДРСценарист
Джон
Ромита мл.
- Продюсер
Адам
Болинг
- ТППродюсер
Тарквин
Пэк
- Продюсер
Брэд
Питт
- ДРПродюсер
Дэвид
Рейд
- Продюсер
Джереми
Клейнер
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- СШХудожница
Сэмми
Шелдон
- ТДХудожница
Тина
Джонс
- ЭХМонтажёр
Эдди
Хэмилтон
- ДХМонтажёр
Джон
Харрис
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- БДОператор
Бен
Дэвис
- МДКомпозитор
Мариус
Де Фриз
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман
- ДМКомпозитор
Джон
Мерфи