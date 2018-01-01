Wink
Пипец
Актёры и съёмочная группа фильма «Пипец»

Режиссёры

Мэттью Вон

Matthew Vaughn
Режиссёр

Актёры

Аарон Тейлор-Джонсон

Aaron Taylor-Johnson
АктёрDave Lizewski / Kick-Ass (в титрах: Aaron Johnson)
Хлоя Грейс Морец

Chloë Grace Moretz
АктрисаMindy Macready / Hit-Girl
Николас Кейдж

Nicolas Cage
АктёрDamon Macready / Big Daddy
Марк Стронг

Mark Strong
АктёрFrank D'Amico
Кристофер Минц-Плассе

Christopher Mintz-Plasse
АктёрChris D'Amico / Red Mist
Линдси Фонсека

Lyndsy Fonseca
АктрисаKatie Deauxma
Омари Хардвик

Omari Hardwick
АктёрSergeant Marcus Williams
Кларк Дьюк

Clark Duke
АктёрMarty
Эван Питерс

Evan Peters
АктёрTodd
Майкл Рисполи

Michael Rispoli
АктёрBig Joe

Сценаристы

Джейн Голдман

Jane Goldman
Сценарист
Мэттью Вон

Matthew Vaughn
Сценарист
Марк Миллар

Mark Millar
Сценарист
Джон Ромита мл.

John Romita Jr.
Сценарист

Продюсеры

Адам Болинг

Adam Bohling
Продюсер
Тарквин Пэк

Tarquin Pack
Продюсер
Брэд Питт

Brad Pitt
Продюсер
Дэвид Рейд

David Reid
Продюсер
Джереми Клейнер

Jeremy Kleiner
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Вальц

Актёр дубляжа
Элиза Мартиросова

Актриса дубляжа
Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Олег Куценко

Актёр дубляжа
Александр Комлев

Актёр дубляжа

Художники

Сэмми Шелдон

Sammy Sheldon
Художница
Тина Джонс

Tina Jones
Художница

Монтажёры

Эдди Хэмилтон

Eddie Hamilton
Монтажёр
Джон Харрис

Jon Harris
Монтажёр
Пьетро Скалия

Pietro Scalia
Монтажёр

Операторы

Бен Дэвис

Ben Davis
Оператор

Композиторы

Мариус Де Фриз

Marius De Vries
Композитор
Илан Эшкери

Ilan Eshkeri
Композитор
Генри Джекман

Henry Jackman
Композитор
Джон Мерфи

John Murphy
Композитор