Актёры и съёмочная группа фильма «Пипец»
Режиссёры
Актёры
АктёрDave Lizewski / Kick-Ass (в титрах: Aaron Johnson)
Аарон Тейлор-ДжонсонAaron Taylor-Johnson
АктрисаMindy Macready / Hit-Girl
Хлоя Грейс МорецChloë Grace Moretz
АктёрDamon Macready / Big Daddy
Николас КейджNicolas Cage
АктёрFrank D'Amico
Марк СтронгMark Strong
АктёрChris D'Amico / Red Mist
Кристофер Минц-ПлассеChristopher Mintz-Plasse
АктрисаKatie Deauxma
Линдси ФонсекаLyndsy Fonseca
АктёрSergeant Marcus Williams
Омари ХардвикOmari Hardwick
АктёрMarty
Кларк ДьюкClark Duke
АктёрTodd
Эван ПитерсEvan Peters
АктёрBig Joe